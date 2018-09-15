Rusya'dan 'savaş'la ilgili dev hamle! Kısa sürede...

Rusya Havac\u0131l\u0131k Kuvvetleri Genel M\u00fcd\u00fcr Dan\u0131\u015fman\u0131 Vladimir Mikheev, Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n talebi do\u011frultusunda insans\u0131z sava\u015f helikopteri \u00fcretebileceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Rusya Havac\u0131l\u0131k Kuvvetleri Genel M\u00fcd\u00fcr Dan\u0131\u015fman\u0131 Vladimir Mikheev, Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n talep etmesi halinde insans\u0131z sava\u015f helikopteri \u00fcretebilecek teknolojik alt yap\u0131ya sahip olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Rus bas\u0131n\u0131na proje ile ilgili bilgi veren Mikheev, \u201cBizim teknik olarak hi\u00e7bir eksikli\u011fimiz yok. ,E\u011fer bize sipari\u015f vererek \u00fcretime ba\u015flama talimat\u0131 verilirse en k\u0131sa s\u00fcrede insans\u0131z sava\u015f helikopterlerinin \u00fcretimine ba\u015flay\u0131p yine en k\u0131sa s\u00fcrede teslimata ba\u015flayabiliriz. ,Bizim \u015fuan \u00fcretti\u011fimiz helikopterler zaten insans\u0131z hava helikopterleri olarak dizayn edilebilir durumda. \u00dcretece\u011fimiz helikopterler kolay y\u00f6netilebilen, kalk\u0131\u015f ve ini\u015fte rahat kontrol edilebilen helikopterler olacak\u201d dedi. ,Daha \u00f6nce y\u00fcr\u00fctt\u00fckleri projelerin de ba\u015far\u0131 ile tamamland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Mikheev, \u201cBilindi\u011fi gibi Convertoplane helikopter u\u00e7aklar\u0131m\u0131z\u0131n testlerini bu A\u011fustos ay\u0131nda ba\u015far\u0131yla test ettik. ,Helikopter gibi dikine kalk\u0131\u015f yapabilen ve u\u00e7ak h\u0131z\u0131na ula\u015fabilen bu ara\u00e7lar\u0131m\u0131z yine insans\u0131z hava arac\u0131 olarak dizayn edilmi\u015fti\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130HA