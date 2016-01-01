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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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25 yıldır çay demliyor ama bir yudum bile içmiyor! Nedenini soranlara bakın ne diyor...
DÜNYA
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Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi
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-
Diyarbakır’da uyuşturucu tarlası yok edildi
TEKNOLOJİ
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Alman astronottan ilginç açıklama: Uzayda yemek zevki değişiyor
POLİTİKA
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Mustafa Sarıgül, İnce-Kılıçdaroğlu çekişmesinde tarafını belli etti
DÜNYA
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ABD Maslahatgüzarı'ndan İdlib açıklaması
YAŞAM
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Evini kapısını yazdan yaza açıyordu! Son gelişinde gördü şok geçirdi...
GÜNDEM
-
Bakanlık resmen açıkladı! Hepsi ifşa edilecek...
SPOR
-
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! 7 yıldız listede yer almadı
YAŞAM
-
Radar arızalandı... İstanbul ve Ankara uçuşlarında gecikme yaşandı
DÜNYA
-
Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü
DÜNYA
-
Klima arızası eğitimi felç etti... O ülkede bir ilk!
DÜNYA
-
Son dakika! Suriye ordusu İdlib'i vurmaya başladı
SPOR
-
Kardemir Karabükspor istifa şoku
SAĞLIK
-
Modern çağın hastalığı fibromiyalji nedir, kimlerde görülür?
EKONOMİ
-
Flaş açıklama Avrupa ülkesinden geldi! 'Türk lirasına geçmek istiyoruz'
YAŞAM
-
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Uyandığında neye uğradığını şaşırdı
SPOR
-
Carlos Kameni'nin lisansı donduruldu
DÜNYA
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Brezilya'daki Ulusal Müze yangınının altından skandal çıktı!
GÜNDEM
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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Ramazan
Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nden önemli açıklamalar geldi. Büyükelçi açıklamasında “İran’da cuma günü yapılacak zirve Suriye’de çözüm için büyük fırsat. Kuzey Suriye’deki durumla ilgili Türkiye ile yakın temas halindeyiz” dedi.
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