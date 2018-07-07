Rusya'dan uluslararası topluma Suriye çağrısı

Moskova y\u00f6netiminden fla\u015f bir Suriye \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 geldi.\r\n,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, uluslararas\u0131 toplumu Suriye'nin may\u0131nlardan temizlenmesi i\u00e7in Moskova ve Be\u015f\u015far Esad rejiminin \u00e7abalar\u0131na dahil olmaya davet etti.\r\n,Sputnik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Rus D\u0131\u015fi\u015fleri, Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n evlerine sorunsuz ve g\u00fcvenli bir \u015fekilde d\u00f6nmesini sa\u011flamak i\u00e7in yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalardan olan may\u0131n temizleme faaliyetleri i\u00e7in uluslararas\u0131 toplumdan destek talebinde bulundu. \r\n,Bakanl\u0131\u011f\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Uluslararas\u0131 toplumu, Rusya ve Suriye'nin bu y\u00f6ndeki \u00e7abalar\u0131na aktif \u015fekilde dahil olmaya ve milyonlarca Suriyelinin g\u00fcvenli bir \u015fekilde evlerine d\u00f6nmesini sa\u011flayacak mali ve teknik destek sunmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yoruz" dendi.\r\n,Bakanl\u0131k, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e taraf\u0131ndan d\u00f6\u015fenen may\u0131nlar\u0131n ve b\u00fcy\u00fck y\u0131k\u0131ma u\u011frayan Rakka'daki durumun uluslararas\u0131 toplumun may\u0131n temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na en k\u0131sa s\u00fcrede destek vermesi gerekti\u011fini ortaya koydu\u011funu vurgulad\u0131. \r\n