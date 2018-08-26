Rusya'dan uyarı: Kimyasal bahanesiyle Suriye’yi vuracaklar
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Türkiye ile Rusya, iç savaşın devam ettiği Suriye’de çatışmaları sona erdirmek için yoğun çaba harcarken Moskova’dan ilginç bir açıklama geldi. Suriye’de barışın tesis edilme çalışmalarında aktif bir rol üstlenemeyen ABD’nin yeni bir provokasyona hazırlandığı iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’yı Suriye hükûmet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye’yi yeniden vurma hazırlığı yapmakla suçladı.