Rusya’dan Yunanistan’a Rus diplomat cevabı

Rusya, Yunanistan'n\u0131n hamlesine misilleme yapaca\u011f\u0131n\u0131 ilan etti.\r\n,Bakanl\u0131k, gazetecilerin Yunanistan\u2019\u0131n Rus diplomatlara yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 ile ilgili sorusu \u00fczerine a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \r\n,A\u00e7\u0131klamada, \u201cBuna benzer durumlar\u0131n ard\u0131ndan misilleme tedbirler al\u0131n\u0131r.\u201d ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n,Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayand\u0131rarak verdi\u011fi habere g\u00f6re, h\u00fck\u00fbmet, "Yunanistan\u2019\u0131n mill\u00ee g\u00fcvenli\u011fini tehdit edici hareketlerde bulundu\u011fu" gerek\u00e7esiyle 4 Rus diplomattan 2'sine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131, 2'sine de \u00fclkeye giri\u015f yasa\u011f\u0131 karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Yunanistan\u2019\u0131n 2 Rus diplomat\u0131 s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131, 2\u2019sine de \u00fclkeye giri\u015f yasa\u011f\u0131 karar\u0131na ayn\u0131 \u015fekilde cevap verilece\u011fini bildirdi.\r\n