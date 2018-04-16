Rusya dünyanın en derin mağarasına indi!

Rus speleologlar, Abhazya'da bulunan ve d\u00fcnyan\u0131n en derin ma\u011faras\u0131 olarak kabul g\u00f6ren Krubera'ya inmeyi ba\u015fard\u0131. 2190 metre olarak bilinen ma\u011faraya 1 haftada inen speleologlar ma\u011faran\u0131n derinli\u011finin asl\u0131nda 2212 metre oldu\u011funu tespit etti.,Daha \u00f6nce Amerikal\u0131lardan Avrupal\u0131lara kadar bir\u00e7ok speleologun inmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ama t\u00fcm derinli\u011fine ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 ma\u011faraya inmeyi ba\u015faran Ruslar, ma\u011fara ile ilgili bilinen t\u00fcm bilgileri de\u011fi\u015ftirecek \u00e7al\u0131\u015fmalara imza att\u0131.,Ma\u011faraya 27 g\u00fcnde inilmesi beklenmesine kar\u015f\u0131n bu s\u00fcreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, ma\u011faran\u0131n uzunlu\u011funun ise 13 bin 432 metre oldu\u011funu ke\u015ffetti.,Rus speleologlar Pavel Demidov ve \u0130lya Turbanov'un ekibi yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilgin\u00e7 bulgulara da ula\u015ft\u0131.,Ekip, ma\u011fara i\u00e7inde yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalarda daha \u00f6nce hi\u00e7 g\u00f6r\u00fclmeyen canl\u0131 t\u00fcrlerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyip, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 canl\u0131lardan laboratuvarda incelenmek \u00fczere \u00f6rnek ald\u0131.,