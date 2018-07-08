Rusya Hırvatistan maçı özeti ve golleri

Rusya H\u0131rvatistan ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri izle linki haberimizde. ,2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 \u00e7eyrek finalinde ev sahibi Rusya, H\u0131rvatistan ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ilk 90 dakikas\u0131 1-1, uzatma dakikalar\u0131 ise 2-2 sona erdi ve penalt\u0131lara gidildi. Penaltlarda 4-3 kazanan H\u0131rvatistan yar\u0131 finale y\u00fckseldi.,Dakika 31'de Denis Cheryshev skoru 1-0'a getiren gol\u00fc att\u0131. ,\u0130lk 90 dakikas\u0131 1-1'lik e\u015fitlikle sona eren m\u00fccadelede uzatma dakikalar\u0131nda Be\u015fikta\u015f'l\u0131 Vida, 101'de skoru 2-1'e getirdi. Dakika 115'te Mario Fernandes skora tekrar e\u015fitli\u011fi getirdi.,39'da Andrej Kramaric skora e\u015fitli\u011fi getirdi.,<p><a href="https:\/\/www.trt1.com.tr\/2018-dunya-kupasi\/dunya-kupasi-ceyrek-final-rusya-hirvatistan"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:#000080">RUSYA HIRVAT\u0130STAN MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/strong><\/a><\/p>