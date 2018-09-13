Rusya korku saldı!

Alana yay\u0131lan ordunun ucu buca\u011f\u0131 yok.\r\n,\u00c7ok say\u0131da helikopter de havadayd\u0131.\r\n\r\n,Tatbikat\u0131n ana etab\u0131n\u0131 takip eden Rusya lideri, Rus ordusunun ve donanmas\u0131n\u0131n ilk defa zor ve b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli bir s\u0131navdan ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bat\u0131l\u0131 \u00fclkelerden y\u00fckselen ele\u015ftirileri yan\u0131tlayan Putin, "Bizim sald\u0131rgan planlar\u0131m\u0131z olmaz, olamaz. Bizim d\u0131\u015f politikam\u0131z ilgilenen t\u00fcm \u00fclkelerle i\u015f birli\u011fini hedeflemektedir. \u0130\u015fte bu y\u00fczden d\u00fcnyadaki 59 \u00fclkeden 87 g\u00f6zlemci bu tatbikat\u0131 izliyor" dedi.\r\n\r\n,G\u00f6vde g\u00f6sterisinin bug\u00fcnk\u00fc b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde helikopterden indirme yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Rusya lideri Vladimir Putin, son 37 y\u0131l\u0131n en b\u00fcy\u00fck tatbikat\u0131 Vostok 2018'i yerinde izledi.,Putin k\u00fcrs\u00fcde konu\u015furken, karadan havaya f\u00fczeler f\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Rus lider, tatbikat\u0131n ard\u0131ndan baz\u0131 Rus, \u00c7inli ve Mo\u011fol askerlere madalyalar\u0131n\u0131 takdim etti.\r\n\r\n,Tatbikat\u0131 \u00c7in Savunma Bakan\u0131 Wei Fenghe, Rusya Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Valeriy Gerasimov ve Mo\u011folistan Silahl\u0131 Kuvvetler Birli\u011fi Komutan\u0131 Ganselem Lhagvasuren izledi.\r\n\r\n,Tatbikat alan\u0131nda Mo\u011folistan, \u00c7in ve Rusya bayraklar\u0131 var.\r\n\r\n,Kentteki orman\u0131n i\u00e7ine getirilen bir di\u011fer Rus ekipman\u0131, Nebo-M radar sistemi.\r\n\r\n,Hem de f\u00fczeler, m\u00fchendisler taraf\u0131ndan kuruldu.\r\n\r\n,1800 kilometre menzili bulunan radar, S-300 ve S-400 f\u00fczeleri i\u00e7in hedef tespiti yapabiliyor.\r\n\r\n,Devasa tatbikatta, bir di\u011fer d\u00fcnya g\u00fcc\u00fc \u00c7in de yer al\u0131yor. Tatbikat\u0131 \u00c7inli mevkida\u015f\u0131 Wei Fenghe ile birlikte izleyen Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, iki \u00fclkenin d\u00fczenli askeri tatbikat yapmak i\u00e7in anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Vostok- 2018'de \u00c7inli asker say\u0131s\u0131 3200. 900'den fazla askeri ara\u00e7 ve 30 u\u00e7ak ve helikopter de sahada.\r\nTatbikat be\u015f ordu e\u011fitim sahas\u0131, d\u00f6rt hava \u00fcss\u00fc ve Japon Denizi, Bering Bo\u011faz\u0131 ve Okhotsk Denizi civar\u0131ndaki b\u00f6lgelere yay\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Y\u00fczlerce tank...\r\n,Tatbikatta yer alan bir di\u011fer \u00fclke Mo\u011folistan'\u0131n askeri kuvvetleriyle ilgili bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Rus medyas\u0131 ise, Rusya'n\u0131n \u00c7in ve Mo\u011folistan s\u0131n\u0131rlar\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndaki Tsugol askeri b\u00f6lgesindeki sava\u015f oyunlar\u0131nda \u00fc\u00e7 Rus para\u015f\u00fct\u00e7\u00fc tugay\u0131n\u0131n \u00f6nemli bir rol oynayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Rusya, son d\u00f6nemde ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerindeki parma\u011f\u0131, \u0130ngiltere'nin eski bir Rus ajan\u0131na sinir gaz\u0131yla yap\u0131lan sald\u0131r\u0131dan Kremlin'i sorumlu tutmas\u0131 ve Suriye sava\u015f\u0131ndaki rol\u00fc nedeniyle Bat\u0131l\u0131 \u00fclkelerle gerilim ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,NATO, K\u0131r\u0131m vakas\u0131ndan sonra Rusya'n\u0131n bat\u0131 s\u0131n\u0131r\u0131na binlerce asker konu\u015fland\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,NATO S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dylan White, ittifaka ge\u00e7en May\u0131s ay\u0131nda Vostok-2018 konusunda bilgi verildi\u011fini ve g\u00f6zlemlenece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,White ayr\u0131ca "Vostok Rusya'n\u0131n geni\u015f \u00e7apl\u0131 muhabereye odaklan\u0131\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Ayr\u0131ca, bir s\u00fcredir g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz savunma b\u00fct\u00e7esini ve askeri varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde artt\u0131ran Rusya kal\u0131b\u0131na uyuyor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Rus ordusunun yakla\u015f\u0131k 1 milyon askerinin bulundu\u011fu tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Binlerce z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 ve tank ayn\u0131 anda harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Helikopterler ger\u00e7ek f\u00fczeleri ate\u015fledi.\r\n\r\n,Putin, Sibirya'daki Tsugol e\u011fitim alan\u0131na Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu ile birlikte geldi.\r\n\r\n,Vostok-2018'in ikinci g\u00fcn\u00fcnde, f\u00fcze savunma ve radar sistemleri g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Putin'in ziyareti nedeniyle Rus ordusu alarma ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Generaller, Rusya liderini kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n\r\n,Putin, Tsugol'da kald\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrede elinden d\u00fcrb\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcrmedi.\r\n\r\n,Putin, tatbikat alan\u0131nda mutfak b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc de denetledi.\r\n\r\n,\u00c7inli bir ordu mensubu, ip gibi dizilen askerlerin foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,F\u00fczeler \u00c7in s\u0131n\u0131r\u0131na yak\u0131n Telemba e\u011fitim sahas\u0131na getirildi.\r\n\r\n,Hem radar sistemi...\r\n\r\n,F\u00fczenin ate\u015flenmesiyle, Vostok- 2018 tatbikat\u0131nda yeni sayfa a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,11 Eyl\u00fcl'de ba\u015flayan tatbikat\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc, a\u011f\u0131rl\u0131k tanklardayd\u0131.\r\n\r\n,Binden fazla sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 ve