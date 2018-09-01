Rusya Liberal Demokrat Partisi Lideri Jirinovski: İncirlik Üssü NATO'ya kapatılabilir

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri, daha sonra T\u00fcrkiye'nin g\u00fcneyinde bulunan \u0130ncirlik Hava \u00dcss\u00fc'n\u00fcn NATO'ya kapat\u0131l\u0131p Rus taraf\u0131na aktar\u0131labilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"O bizimle olmak istiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc bizimle birlikte Erdo\u011fan'\u0131n kim oldu\u011funu b\u00fct\u00fcn d\u00fcnya bilecek."\r\n\r\n,Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, "\u0130ncirlik Hava \u00dcss\u00fc NATO'ya kapat\u0131l\u0131p Rus taraf\u0131na aktar\u0131labilir" dedi.\r\n, O Rusya'yla birlikte olmak istiyor, s\u0131ra bekleyip son vagonda AB'ye gitmek istemiyor" diyen Jirinovski, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,RIA Novosti Haber Ajans\u0131'n\u0131n 'Rossiya 24' televizyonuna dayand\u0131rarak verdi\u011fi haberde, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, \u00fclkesinin topraklar\u0131nda bir Rus askeri \u00fcss\u00fc kurmaya haz\u0131r oldu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc.,Jirinovski, temmuz ay\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ki\u015fisel daveti \u00fczerine yemin t\u00f6renine kat\u0131lmak i\u00e7in Ankara'y\u0131 ziyaret etmi\u015fti.\r\n\r\n,Jirinovski kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda, "Hemen \u0130ran ve T\u00fcrkiye'den hava ve deniz \u00fcslerinin kurulmas\u0131n\u0131 talep etmeliyiz" dedi.\r\n\r\n,\u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'yle ilgili fla\u015f iddia: 'Ruslara verilebilir',.,"T\u00fcrkiye haz\u0131r, sizinle konu\u015ftu\u011fum gibi Erdo\u011fan'la konu\u015ftum.