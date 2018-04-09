Rusya ve İran'dan flaş Türkiye açıklaması

\u0130ran merkezli Tasnim Haber Ajans\u0131'n\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Afrin operasyonunun ger\u00e7ek sahiplerine teslim edilece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak, b\u00f6lgenin Esad rejimine devredilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,General Hatemi a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Biz, T\u00fcrkiyeli karde\u015flerimize \u015funu s\u00f6yledik; e\u011fer Suriye'de g\u00fcvenlik meseleleri konusunda endi\u015feleriniz varsa, bu endi\u015feleri Suriye y\u00f6netimi ile i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcz. T\u00fcrkiyeli karde\u015flerimizin Suriye'nin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve ulusal egemenli\u011fine sayg\u0131 g\u00f6stermelerini temenni ediyoruz. Bence muhakkak b\u00f6yle olacak, \u00e7\u00fcnk\u00fc Suriye y\u00f6netimi ile koordinasyon yapmadan topraklar\u0131na giren \u00fclkeler, bu topraklar\u0131 terk etmeliler" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Lavrov, Rusya'n\u0131n ba\u015fkenti Moskova'da d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, "Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye'nin Afrin'i i\u015fgal etmek istedi\u011fini hi\u00e7bir zaman s\u00f6ylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalle\u015ftirmede en kolay y\u00f6ntemin, T\u00fcrkler buradaki hedeflerine ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediklerinde, bu b\u00f6lgenin kontrol\u00fcn\u00fcn Suriye h\u00fck\u00fbmetine geri verilmesi olaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz" ifadelerine yer verdi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Ankara'da ger\u00e7ekle\u015fen Suriye zirvesinde bahar havas\u0131 etkisini g\u00f6stermi\u015fti. Duma'daki sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 geli\u015fmeleri takiben \u0130ran ve Rusya kanad\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalara bir yenisi eklendi.\r\n,Suriye'de Be\u015f\u015far Esad g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan \u015eam'\u0131n Do\u011fu Guta b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Duma beldesinde ger\u00e7ekle\u015fen kimyasal sald\u0131r\u0131 T\u00fcrkiye, \u0130ran ve Rusya aras\u0131nda sa\u011flanan Ankara mutabakat\u0131na g\u00f6lge d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Aralar\u0131nda kad\u0131nlar ve \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu 200'e yak\u0131n sivilin katledildi\u011fi sald\u0131r\u0131ya T\u00fcrkiye sert tepki g\u00f6stermi\u015fti. \r\n,RUSYA'DAN "AFR\u0130N'\u0130 ESAD'A VER\u0130N" \u00c7A\u011eRISI: T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) ve deste\u011findeki \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu (\u00d6SO) g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan Suriye'nin Afrin b\u00f6lgesindeki ter\u00f6rist yap\u0131lanmalara y\u00f6nelik ba\u015flat\u0131lan Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131, Afrin \u015fehir merkezinin kurtar\u0131lmas\u0131yla b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131ya ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Ankara'n\u0131n y\u00fcz ak\u0131 operasyon sivil hassasiyeti ile de b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplam\u0131\u015ft\u0131. \r\n,\u0130RAN: ESAD'LA \u0130\u015e B\u0130RL\u0130\u011e\u0130 YAPIN: \u00d6te yandan \u0130ran Savunma Bakan\u0131 Emir Hatemi, T\u00fcrkiye'ye Esad rejimi ile i\u015f birli\u011fi yapma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Rusya merkezli el-Yevm televizyon kanal\u0131na konu\u015fan \u0130ranl\u0131 komutan, "E\u011fer T\u00fcrkiye'nin, Suriye'de g\u00fcvenlik meseleleri konusunda endi\u015feleri varsa, bu endi\u015feleri Suriye y\u00f6netimi ile i\u015fbirli\u011fi i\u00e7inde \u00e7\u00f6zmelidir" dedi.