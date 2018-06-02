Saadet Partisi adayı Altan Tan'dan skandal Kürdistan açıklaması

CHP listesinden Saadet Partisi'nin aday\u0131 olan Altan Tan, "Saadet Partisi, K\u00fcrdistan'a yard\u0131m edecek, tan\u0131yacak." dedi.\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n siyasi kanad\u0131 HDP'den Saadet Partisi'ne transfer olan Altan Tan, 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak se\u00e7imlerde CHP listelerine Saadet Partisi\u2019nin \u0130stanbul milletvekili aday\u0131 olarak girdi.\r\n,Se\u00e7imlere k\u0131sa bir s\u00fcre kala \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran Altan Tan, yeni partisiyle yeni planlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,K\u00fcrtlerin b\u00fct\u00fcn haklar\u0131n\u0131n tan\u0131nca\u011f\u0131n\u0131 belirten Tan, \u201cSaadet Partisi iktidara gelirse; K\u00fcrtlerin, insani vicdani, \u0130slami vatanda\u015fl\u0131k tan\u0131m\u0131ndan anadil e\u011fitme kadar, ilkokuldan \u00fcniversiteye kadar, yerinde y\u00f6netimlere, b\u00f6lgesel y\u00f6netimlere kadar b\u00fct\u00fcn haklar\u0131n\u0131 tan\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 taahh\u00fct ediyor. \u0130lk f\u0131rsatta K\u00fcrdistan B\u00f6lgesel Y\u00f6netimi ile ili\u015fkileri geli\u015ftirecek.\u201d ifadelerini kulland\u0131.