Saadet Partisi'nde 'terör' istifası! 'Erdoğan'ın yanında yer alacağım'

Saadet Partisi \u015e\u0131rnak milletvekili aday\u0131 Zeki Begi\u015f, partisinin ter\u00f6re destek verdi\u011fini gerek\u00e7e g\u00f6stererek; milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7ekildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Begi\u015f, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu'nun izledi\u011fi politikalar\u0131 yanl\u0131\u015f buldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bu nedenle partisinden ayr\u0131lma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Begi\u015f, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Son zamanlarda partimin ter\u00f6re verdi\u011fi destekten dolay\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131 ifade etmek istiyorum. \u0130l\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revimden ve milletvekilli adayl\u0131\u011f\u0131ndan istifa ediyorum. Bu s\u00fcre\u00e7ten sonra Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n yan\u0131nda yer alaca\u011f\u0131m."\r\n\r\n,4. s\u0131ra milletvekili aday\u0131 Begi\u015f, 8 y\u0131ld\u0131r Saadet Partisi \u0130dil \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fct\u00fcyordu.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Saadet Partisi \u0130dil \u0130l\u00e7e y\u00f6netiminin de ayn\u0131 gerek\u00e7eyle partiden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Saadet Partisi'nde \u015foke eden bir istifa haberi geldi.,\u0130stifa eden ise \u015e\u0131rnak milletvekili...,24 Haziran'a say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala fla\u015f bir haber g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,AK Parti ile MHP aras\u0131nda kurulan Cumhur \u0130ttifak\u0131'na kar\u015f\u0131 CHP, Saadet Partisi, \u0130yi Parti ve Demokrat Parti'nin kurdu\u011fu ittifakta yer alan Saadet Partisi'nden bir istifa haberi geldi...