Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imler i\u00e7in partilerin milletvekili aday listeleri \u00fczerindeki incelemesini tamamlad\u0131. ,HDP'nin listelerinde birden fazla aday\u0131n uygun \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131mad\u0131\u011f\u0131, Saadet Partisi'nde ise bir \u00e7ok ilde eksik aday oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc., Bu eksikliklerin 30 May\u0131s\u2019a kadar giderilmesi istendi. Eksiklikler giderilmezse, s\u00f6z konusu illerde partiler se\u00e7ime giremeyebilir.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet'ten Nuray Babacan'\u0131n haberine g\u00f6re, YSK \u00fcyelerinin kurdu\u011fu ekiplerce yap\u0131lan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve \u0130Y\u0130 Parti listelerinde \u00e7ok \u00f6nemli eksiklik olmad\u0131\u011f\u0131 saptand\u0131. ,Bu partilerde, askerlik, diploma, n\u00fcfus kayd\u0131 gibi adaylar\u0131n ba\u015fvurular\u0131nda zorunlu olan baz\u0131 evraklar\u0131n eksik oldu\u011fu saptand\u0131 ve verilen s\u00fcrede tamamlamalar\u0131 istendi.\r\n\r\n,HDP listelerinde ise birden fazla aday\u0131n milletvekili adayl\u0131\u011f\u0131na uygun \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131mad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. ,Bu adaylar\u0131n de\u011fi\u015ftirilmemesi durumunda, g\u00f6sterilen illerdeki adayl\u0131klar ge\u00e7ersiz say\u0131lacak ve se\u00e7ime giremeyecekler. ,SP de ise \u00e7ok say\u0131da ilde aday g\u00f6sterilmedi\u011fi veya adaylar\u0131n eksik oldu\u011fu saptand\u0131. ,SP, aday g\u00f6stermezse o ilde yar\u0131\u015famayacak. ,YSK iki partiye 30 May\u0131s\u2019a kadar s\u00fcre verdi.