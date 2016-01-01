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Ramazan
Saadet'te hayal kırıklığı: Vekil sayısı düştü!
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Büyük hayal kırıklığı! O oylar da sayılınca vekilliği kaybetti
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