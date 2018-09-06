Sabah plaja gelen işletmeci gözlerine inanamadı!

Alanya'da sabah plaja gelen i\u015fletmeci g\u00f6zlerine inanamad\u0131. ,Sahildeki \u015fezlonglar\u0131 suyun i\u00e7inde bulan i\u015fletmeci, krizi f\u0131rsata \u00e7evirmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Alanya il\u00e7esinde d\u00fcn gece olu\u015fan dev dalgalar sahildeki \u015fezlonglar\u0131 su i\u00e7inde b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,Gece plaj\u0131 kapat\u0131p giden i\u015fletmeci Recep Erdo\u011fan, sabah plaja geldi\u011finde \u015fezlonglar\u0131n su i\u00e7inde oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n100'e yak\u0131n \u015fezlongun neredeyse suyun i\u00e7inde kayboldu\u011fu plajda aradan saatler ge\u00e7mesine ra\u011fmen \u00e7ekilmeyen sular, i\u015fletmeye de farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm verdi.\r\n\r\n,Elinde f\u0131r\u00e7a ve s\u00fcp\u00fcrge ile sahildeki at\u0131klar\u0131 s\u00fcp\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015fan i\u015fletmeci Recep Erdo\u011fan, "Gece plaj patlam\u0131\u015f, bug\u00fcn plajda de\u011fli, denizde yat\u0131p g\u00fcne\u015flenece\u011fiz. Oturdu\u011funuz zaman suyun i\u00e7indesiniz, \u00e7ok g\u00fczel bir ortam. Herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131, zayiat yok ama manzara bu" dedi.\r\n\r\nSabah saatlerinde de devam eden dalgalar sebebiyle denize girmek isteyen yerli ve yabanc\u0131 turistler cankurtaranlar taraf\u0131ndan fazla a\u00e7\u0131lmamalar\u0131 i\u00e7in s\u0131k s\u0131k uyar\u0131ld\u0131.Buna ra\u011fmen denize girenlerin oldu\u011fu g\u00f6zlendi.\r\n\r\n\r\n\r\n