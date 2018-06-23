Sabah vakti korkutan deprem

Sabah vakti korkutan bir deprem haberi geldi.,\u015eiddetli sars\u0131nt\u0131 ya\u015fant\u0131.,Van'\u0131n Saray il\u00e7esinde meydana gelen depremin yerin 8,45 km derinli\u011finde old\u0131u\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 06.50'de merkez \u00fcss\u00fc Saray il\u00e7esi olan 4,7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi. ,