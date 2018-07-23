Sabaha karşı korkutan deprem

Sabaha kar\u015f\u0131 korkutan bir deprem oldu!,Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc'nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re Burdur Kavak-Ye\u015filova merkezli bir deprem meydana geldi.,Kavak-Ye\u015filova merkezli saat 05.40'ta meydana gelen deprem yerin 5 kilometre alt\u0131nda meydana geldi ve b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 4.7 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u011fl\u0131 olarak hizmet veren Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (AFAD) internet sitesinde ise saat 05.40'ta meydana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fc Ye\u015filova olarak belirtilirken b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ise 4.6 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. Depremin derinli\u011fi ise 7 kilometre olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.,\u00d6te yandan Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re saat 05.54'te de Akdeniz merkezli bir deprem meydana geldi. ,Yerin 31 kilometre alt\u0131nda medana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fcn Kumluca'ya 46 kilometre uzakl\u0131kta oldu\u011fu belirtilirken sars\u0131nt\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 3.5 olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.