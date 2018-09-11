Sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler! Ne iş ne de maaş...

Tokat\u2019ta emekli ve alt gelir grubuna y\u00f6nelik sat\u0131\u015fa sunulan konutlardan almak isteyen vatanda\u015flar banka \u00f6n\u00fcnde sabah\u0131n erken saatlerinde kuyru\u011fa girdi.\r\n,Tokat\u2019ta Dedeli Mahallesinde 292\u2019si emeklilere 144 tanesi alt gelir gurubuna y\u00f6nelik olarak toplam 436 konut sat\u0131\u015fa sunuldu. ,Uzay\u0131p giden kuyrukta ayakta duramayan bir emekli vatanda\u015f\u0131n yan\u0131nda getirdi\u011fi tabureye oturarak bekledi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,\u00d6n kay\u0131tlar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcn oldu\u011fu gibi ikinci g\u00fcnde banka \u015fubesi \u00f6n\u00fcnde uzun kuyruklar olu\u015ftu., \u0130lk g\u00fcn kay\u0131t yapt\u0131ramayan vatanda\u015flar sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren banka \u00f6n\u00fcnde beklemeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,M\u00fcracaatlar\u0131n tek bir banka \u015fubesinden yap\u0131lmas\u0131n\u0131 ele\u015ftiren vatanda\u015flar kap\u0131lar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla s\u0131ra ile i\u00e7eri girdi. ,S\u0131raya aradan girmek isteyenlerle s\u0131radaki vatanda\u015flar aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131.\r\n,Adeta izdiham \u00e7\u0131kt\u0131.