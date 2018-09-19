Sabotaj gibi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan ve Rusya lideri Vlamidir Putin\u2019in, So\u00e7i\u2019de yapt\u0131\u011f\u0131 \u0130dlib\u2019de var\u0131lan mutabakat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan saatler sonra, ABD ve \u0130srail yeni bir sald\u0131r\u0131 ba\u015flatt\u0131. Esad rejimine ait Humus\u2019ta 2, Lazkiye\u2019de 4, Banyas\u2019ta 4 ve Hama\u2019daki 47\u2019nci Alay\u2019da 2 olmak \u00fczere toplam 12 patlama meydana geldi. ,Akdeniz\u2019de konu\u015flu NATO \u00fcyesi ABD ile Fransa\u2019ya ait donanma gemilerindeki bataryalar ve \u0130srail u\u00e7aklar\u0131 taraf\u0131ndan havadan vuruldu. Ya\u015fanan hareketlilik s\u0131ras\u0131nda b\u00f6lgedeki Rus \u00fcslerinde teyakkuz durumuna ge\u00e7ilirken, rejim g\u00fc\u00e7leri de sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 hava savunma sistemlerini aktif duruma ge\u00e7irdi. Rejim f\u00fczelerin bir k\u0131sm\u0131n\u0131n havada vuruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,B\u00fct\u00fcn bunlar ya\u015fan\u0131rken Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, i\u00e7inde 15 asker bulunan \u0130l-20 model asker\u00ee u\u00e7aklar\u0131n\u0131n Akdeniz \u00fczerinde radardan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130rtibat kesilen u\u00e7a\u011f\u0131n vuruldu\u011fu kesinle\u015firken, u\u00e7a\u011f\u0131 \u201ckimin vurdu\u011fu\u201d merak konusu oldu. Bu konuda farkl\u0131 iddialar ortaya at\u0131l\u0131rken g\u00f6zler, u\u00e7a\u011f\u0131n kayboldu\u011fu dakikalarda bombard\u0131man yapan Frans\u0131z destroyerine \u00e7evrildi. Ancak Fransa\u2019dan \u201cbiz vurmad\u0131k\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,Suriye\u2019de ne zaman taraflar aras\u0131nda bir \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131zl\u0131k s\u00fcreci ba\u015flat\u0131lsa ya ABD ya da \u0130srail bir \u015fekilde bar\u0131\u015f\u0131 baltalayacak eylemlere imza at\u0131yor. ,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn\u00fcn ilerleyen saatlerinde u\u00e7a\u011f\u0131n, \u0130srail\u2019in hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 sebebiyle Suriye\u2019ye ait S-200 hava savunma sistemi taraf\u0131ndan d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. Buna g\u00f6re \u0130dlib \u00fczerinde elektronik dinleme yapan u\u00e7ak, d\u00f6n\u00fc\u015fe ge\u00e7ti\u011fi s\u0131ralarda \u0130srail F-16\u2019lar\u0131 Suriye\u2019yi bombalamaya ba\u015flad\u0131. \u0130srail, sald\u0131r\u0131dan sadece 1 dakika \u00f6nce Moskova\u2019y\u0131 bilgilendirdi. Sald\u0131r\u0131 \u00fczerine Suriye hava savunma sisteminde bulunan eski tip S-200\u2019ler devreye sokuldu. \u0130l-20 asker\u00ee u\u00e7a\u011f\u0131 S-200\u2019lerin menzili i\u00e7ine girmeye zorlayan \u0130srail F-16\u2019lar\u0131 b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131. S-200\u2019lerin hedef g\u00f6zetmeden \u2018k\u00f6r at\u0131\u015f\u2019lar yapmas\u0131 sonucu Esad rejimi, Rus savunma sistemi ile Rus asker\u00ee u\u00e7a\u011f\u0131 \u0130l-20\u2019yi vurdu.,Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, d\u00fc\u015fen u\u00e7a\u011f\u0131n ve \u00f6len m\u00fcrettabat\u0131n b\u00fct\u00fcn sorumlulu\u011funun \u0130srail\u2019e ait oldu\u011funu s\u00f6yledi. \u0130srail Savunma Bakan\u0131 Avigdor Liberman ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapan \u015eoygu, \u201cAnla\u015fmalara ra\u011fmen \u0130srail, Suriye\u2019ye y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan yaln\u0131z bir dakika \u00f6nce Rus taraf\u0131n\u0131 bilgilendirdi. \u0130srail\u2019i daha \u00f6nce Suriye\u2019deki Rus g\u00fc\u00e7leri i\u00e7in tehlike olu\u015fturmama konusunda uyarm\u0131\u015ft\u0131k. Cevap verme hakk\u0131m\u0131z\u0131 elimizde bulunduruyoruz\u201d dedi. Ayr\u0131ca \u0130srail\u2019in Moskova B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131na \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. Ancak g\u00fcn\u00fcn ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin\u2019den gerilimi azaltan bir a\u00e7\u0131klama geldi. Putin, \u201cSuriye\u2019de Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi trajik olaylar\u0131n bir zinciri gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Moskova\u2019n\u0131n tepkisi, Suriye\u2019deki Rus birliklerinin g\u00fcvenli\u011fini artt\u0131rmak y\u00f6n\u00fcnde olacakt\u0131r\u201d dedi.,Putin daha sonra da \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Binyamin Netanyahu ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Netanyahu\u2019nun Putin\u2019e, \u201cu\u00e7a\u011f\u0131n vurulmas\u0131ndan Esad rejiminin sorumlu oldu\u011funu\u201d s\u00f6yledi\u011fi ifade edildi. Netanyahu ayr\u0131ca \u00fclkesinin Suriye\u2019deki \u0130ran varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nleme konusundaki kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 iletti.,\u0130srail y\u00f6netimi Rus asker\u00ee u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi olay\u0131ndaki su\u00e7lamalar\u0131 reddetti. \u0130srail ordu s\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00fc\u015fen u\u00e7aktaki Rus askerlerinin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesinden \u00fcz\u00fcnt\u00fc duyuldu\u011fu belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, \u0130srail\u2019e ait sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n rejime ait bir tesisi hedef ald\u0131\u011f\u0131 ve bu tesiste \u201c\u0130ran\u2019\u0131n L\u00fcbnan\u2019daki Hizbullah\u2019a g\u00f6nderece\u011fi ve \u0130srail\u2019e kar\u015f\u0131 tehdit olu\u015fturan a\u011f\u0131r silahlar\u0131n\u201d bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. A\u00e7\u0131klamada \u015f\u00f6yle denildi: Esad\u2019\u0131n hava savunma sistemi f\u00fczesi ate\u015flendi\u011finde j