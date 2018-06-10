Sabuncubeli Tünelleri yarın açılıyor

Y\u0131llard\u0131r vatanda\u015flar\u0131n d\u00f6rt g\u00f6zle bekledi\u011fi, Evliya \u00c7elebi'nin seyahatnamesinde 'korkun\u00e7 t\u00fcneller' olarak tasvir etti\u011fi Sabuncubeli T\u00fcnelleri Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131l\u0131yor. \r\n,Ba\u015fbakan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan t\u00fcnel ara\u00e7 trafi\u011fine a\u00e7\u0131lacak ve ge\u00e7i\u015fler \u00fccretsiz olacak. \r\n,Sabuncubeli T\u00fcnelleri'nde a\u00e7\u0131l\u0131\u015f s\u0131ras\u0131nda t\u00fcnel i\u00e7inde yakla\u015f\u0131k 10 bin ki\u015filik iftar sofras\u0131 kurulacak. Ramazan Bayram\u0131'nda kullan\u0131lacak olan t\u00fcneller, kamu kaynaklar\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ge\u00e7i\u015fler \u00fccretsiz olacak.\r\n ,Sabuncubeli T\u00fcneli, \u0130zmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n Ula\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde, 2011 y\u0131l\u0131nda \u0130zmir'den milletvekili aday\u0131 oldu\u011fu s\u0131rada a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 35 proje aras\u0131nda, Sabuncubeli T\u00fcnelleri de yer ald\u0131. Hem \u0130zmir-Manisa aras\u0131ndaki ula\u015f\u0131m s\u00fcresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn kolayca ge\u00e7ilmesini sa\u011flayacak olan t\u00fcnellerdeki t\u00fcplerin uzunlu\u011fu da 4 bin 70 metre olarak planland\u0131. \r\n,\u0130zmir'deki 35 projeden biri olan Sabuncubeli T\u00fcnelleri'nin bayrama yeti\u015fmesi i\u00e7in yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamlan\u0131rken, g\u00f6rkemli bir a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reni d\u00fczenlenecek. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n yapmas\u0131yla da t\u00fcnel hizmete al\u0131nm\u0131\u015f olacak. \r\n,T\u00fcnelin a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 d\u00f6rt g\u00f6zle bekleyen vatanda\u015flar da devletin deste\u011fine te\u015fekk\u00fcr etti. Bir vatanda\u015f, \u201cManisa \u0130zmir 15 dakikaya inecek, harika bir \u015fey bu. Ben 73 ya\u015f\u0131nday\u0131m defalarca gittim geldim, bu Sabuncubeli hep sorun \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131r vatanda\u015fa. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr a\u00e7\u0131l\u0131yor\u201d derken, di\u011fer vatanda\u015flar da \u201c\u00c7ok iyi olacak, bir an \u00f6nce a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.