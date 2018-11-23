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Saçlarınızı yıkarken bunu sakın yapmayın!
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Kadınlar hemen hemen her gün saçlarını yıkar. Ancak bir çoğu farkında olmadan yıkarken ciddi hatalar yapar. İşte size bu konuda önemli tüyolar.
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