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Saddam'ın sağ kolu savaş ilan etti!
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2015’te öldürüldüğü ileri sürülen, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yardımcısı İzzet Duri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Arap ülkeleri İran'ın nüfuzuna karşı koymak için Suudi Arabistan'ın kurduğu Arap koalisyonuna katılmaya çağırdı.
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