Sadece 10 dakika yağdı, hayatı felç etti!

Sadece 10 dakika ya\u011fan sa\u011fanak ve dolu o ilde hayat\u0131 fel\u00e7 etti!,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Refik Saydam Caddesi \u00fczerindeki i\u015f yerlerini, sa\u011fanak ve dolu sonucu su bast\u0131.,Ara\u00e7lar\u0131n ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekmesi nedeniyle trafi\u011fe kapat\u0131lan caddedeki vatanda\u015flar, i\u015f yerlerinin kap\u0131s\u0131na tahta par\u00e7alar\u0131 y\u0131\u011farak i\u00e7eri daha fazla suyun girmesini engellemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Erzurum B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'ne ba\u011fl\u0131 itfaiye ekipleri de su birikintisini tahliye etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,.,Sel sular\u0131 tar\u0131m arazilerine zarar verirken bodrum ve zemin katlarda su bask\u0131nlar\u0131na neden oldu. ,Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi\u2019nde \u00fc\u00e7 ilde g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak etkili oldu. ,Kafe ve restoranlar\u0131n yo\u011fun bulundu\u011fu cadde \u00fczerinde olu\u015fan su birikintisi sebebiyle vatanda\u015flar i\u015f yerlerinde mahsur kald\u0131.,\u0130\u015f yerlerindeki m\u00fc\u015fteriler \u0131slanmamak i\u00e7in sandalyelerin \u00fczerine \u00e7\u0131karken, \u00e7al\u0131\u015fanlar da kovalarla i\u00e7erideki suyu tahliye etmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,Bir anda ba\u015flad\u0131, g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131!, Bir i\u015f yeri sahibi d\u00fckkan\u0131n \u00f6n\u00fcne pet \u015fi\u015feleri duvar gibi dizerek \u00f6nlem almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, itfaiye ve belediye ekipleri de ma\u011fdur vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015ftu., Paland\u00f6ken il\u00e7esindeki Kayakla Atlama Kuleleri \u00f6n\u00fcndeki yol, suyla kaplanmas\u0131 nedeniyle yakla\u015f\u0131k 2 saat ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,Erzurum'un Paland\u00f6ken il\u00e7esinde etkili olan sa\u011fanak ve dolu ta\u015fk\u0131na yol a\u00e7t\u0131.