Sadece 20 dakika yağdı, hayatı felç etti!

Kastamonu\u2019da merkez ile \u0130hsangazi ve Ara\u00e7 il\u00e7elerinde ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 fel\u00e7 etti. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle bir\u00e7ok arac\u0131n camlar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131, kaportalar\u0131nda hasar olu\u015ftu. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131nda Kastamonu Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait ekip otolar\u0131 da zarar g\u00f6rd\u00fc.,Kastamonu kent merkezinde yakla\u015f\u0131k 20 dakika ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ya\u011fan dolu, ya\u015fam\u0131 fel\u00e7 etti.,Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle hayat durma noktas\u0131na gelirken GSM \u015firketlerine ait vericilerde de zarar olu\u015ftu. ,Baz\u0131 vatanda\u015flar, Meteoroloji M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda da bulunmamas\u0131na tepki g\u00f6sterdi. Bu y\u00fczden Meteoroloji M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn telefonlar\u0131 kilitlendi. ,Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n yerini sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fa b\u0131rakmas\u0131 sonras\u0131 vatanda\u015flar, hasar g\u00f6ren ara\u00e7, ev ve i\u015fyerlerine bakmak i\u00e7in sokaklara ak\u0131n etti. \u0130tfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131.,\u0130leti\u015fiminde g\u00fc\u00e7l\u00fckle kuruldu\u011fu Kastamonu\u2019da, dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte meydana gelen f\u0131rt\u0131na sonras\u0131 a\u011fa\u00e7lar devrildi. Devrilen a\u011fa\u00e7lar nedeniyle \u015fehirleraras\u0131 trafikte de ula\u015f\u0131m g\u00fc\u00e7l\u00fckle sa\u011flanabildi. ,Ev, ara\u00e7 ve i\u015f yerlerinin camlar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131, duvarlar ve \u00e7at\u0131lardaki kiremitler delik de\u015fik oldu. Kentte elektrik ve internet ba\u011flant\u0131lar\u0131 kesildi., Ayr\u0131ca evlerinde dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle duvarlar\u0131nda zarar olu\u015furken, baz\u0131 evlerinde camlar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131nda etkili oldu\u011fu Kastamonu\u2019da ve il\u00e7elerinde, baz\u0131 i\u015fyerlerini ve evleri su bast\u0131. \u015eiddetli f\u0131rt\u0131nan\u0131n da ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Kastamonu\u2019da, a\u011fa\u00e7larda devrildi.