Sadece Elazığ'dan çıkıyor... Tüm dünya bunun peşinde!

Alacakaya il\u00e7esinden \u00e7\u0131kar\u0131lan, vi\u015fne renginde, damarl\u0131 yap\u0131ya sahip, dekoratif ama\u00e7l\u0131 yo\u011fun ilgi g\u00f6ren mermer, 4 k\u0131tada 60 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor..\r\n\r\n,Se\u00e7kin mekanlarda kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in \u00c7inden Hindistana, Dubaiden Katara, Sudandan Fasa, Libyadan \u0130talyaya, \u0130spanyadan Fransaya kadar geni\u015f bir yelpazeye ihracat\u0131 yap\u0131lan ve ihracat oran\u0131 ayl\u0131k ortalama 65 bin tona ula\u015fan vi\u015fne mermeri, d\u00fcnyaya sat\u0131l\u0131yor..\r\n\r\n,Bug\u00fcne kadar Beyaz Saray, Kabe, Dubai ve Palmiye Adalar\u0131ndaki l\u00fcks oteller, Bur\u00e7 Halife, Victorias Secretin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki ma\u011fazalar\u0131, Dolce & Gabbana modaevlerinin G\u00fcney Afrikadaki ma\u011fazalar\u0131 gibi bir\u00e7ok prestijli mekan\u0131 s\u00fcsledi..\r\n\r\n,Alacakaya Mermer ve Maden A\u015e Hammadde \u00dcretim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Abidin G\u00fcm\u00fc\u015f, 1984ten beri \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftirilen vi\u015fne mermerinin d\u00fcnyaya sadece Elaz\u0131\u011fdan ihra\u00e7 edildi\u011fini s\u00f6yledi..\r\n\r\n,"Elaz\u0131\u011f vi\u015fne mermerinin \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk y\u0131llarda \u0130talyan bir firma arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Beyaz Saray, ard\u0131ndan da Kabeye yak\u0131n Safa ve Merve tepeleri aras\u0131ndaki mekanlarda kullan\u0131lmas\u0131yla d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda prestij kazand\u0131. "\r\n\r\n,"Bu mermer, albenisi ile d\u00fcnyan\u0131n se\u00e7kin mekanlar\u0131 i\u00e7in tercih edilen \u00f6zellikli \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda." ifadelerini kullanan G\u00fcm\u00fc\u015f, bunun kendileri i\u00e7inde \u00f6nemli bir referans oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015f, d\u00fcnyada nadir bulunan mermerin rengi ve \u00f6zelli\u011finden dolay\u0131 \u00f6zellikle elit mekanlarda dekorasyon ama\u00e7l\u0131 tercih edildi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, benzer \u00fcr\u00fcnler olsa da kalite, damar ve desen \u00f6zellikleri ile vi\u015fne mermerinin fark edildi\u011fini anlatt\u0131..\r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015f, T\u00fcrkiyede mermercilik sekt\u00f6r\u00fcnde kentin \u00fcretilen di\u011fer \u00f6nemli mermer \u00e7e\u015fitleriyle y\u00fczde 8lik paya sahip oldu\u011funa i\u015faret ederek, kent i\u00e7in en \u00f6nemli marka de\u011ferlerin ise vi\u015fne mermeri oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"Y\u0131llar \u00f6nce \u0130talyada Rosso Levanto ad\u0131yla \u00fcretilen ve vi\u015fne mermeriyle az da olsa benzerlik g\u00f6steren mermerin rezervinin t\u00fckenmesiyle vi\u015fne mermeri d\u00fcnyada tek olma \u00f6zelli\u011fini kazand\u0131." diyen G\u00fcm\u00fc\u015f, kentteki \u00fcretimin y\u00fczde 70'ini ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini dile getirdi.\r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015f, vi\u015fne mermerinin 4 k\u0131taya ihra\u00e7 edildi\u011fini aktararak, yakla\u015f\u0131k 60 \u00fclkede kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,Firman\u0131n pazarlama m\u00fcd\u00fcr\u00fc Uygur as\u0131ll\u0131 Mir\u015fad Karahan, d\u00fcnyan\u0131n en \u00f6zel mermerleri aras\u0131nda yer alan vi\u015fne mermerinin daha \u00e7ok \u00c7in, Honkong, Hindistan, Singapur ve Malezya gibi \u00fclkeler taraf\u0131ndan tercih edildi\u011fini s\u00f6yledi..\r\n\r\n,\u00c7in'in en b\u00fcy\u00fck ithalat\u00e7\u0131 konumunda oldu\u011funu ve y\u0131ll\u0131k \u00fcretimlerinin y\u00fczde 80'ini \u00c7ine ihra\u00e7 ettikleri bilgisini veren Karahan, Moloz \u00fcretimi ayl\u0131k yakla\u015f\u0131k 4 bin ton oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Karahan, "Bunlar\u0131 genellikle \u00c7inden gelen m\u00fc\u015fterilerimiz al\u0131yor. ,Mermeri kesip, montaj yap\u0131p plaka haline getiriyorlar. Ayl\u0131k blok \u00fcretimimiz yakla\u015f\u0131k 2 bin ton. M\u00fc\u015fterinin talebine g\u00f6re blok \u00fcretimini daha da art\u0131rabiliyoruz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7inli i\u015f adam\u0131 Yuan Kaiging Chen de \u00c7inde k\u0131rm\u0131z\u0131 rengin ki\u015fiye \u015fans ve para getirdi\u011fine, k\u00f6t\u00fc ruhlar\u0131 ve k\u00f6t\u00fcl\u00fckleri bulunduklar\u0131 ortamdan uzakla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131na inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n,\u00c7inde vi\u015fne mermerine talebin y\u00fcksek oldu\u011funu belirten Chen, "\u00c7inde k\u0131rm\u0131z\u0131 renk \u00e7ok pop\u00fcler. Bu y\u00fczden genellikle d\u00f6\u015femelerde k\u0131rm\u0131z\u0131 renk tercih ediliyor. Rengi ve damarl\u0131 yap\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 insanlar sevdi\u011fi i\u00e7in buraya gelip bu vi\u015fne mermerinden al\u0131yoruz. \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n