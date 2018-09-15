Sadece kulağını deldirmek istemişti... Bu hâle geldi!

29 ya\u015f\u0131ndaki Amber Rega, kulaklar\u0131n\u0131 deldirmek istedi. ,Ancak ba\u015f\u0131na gelenler y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131 mahvoldu.,4,5 y\u0131l \u00f6nce kulaklar\u0131n\u0131 deldirten Amber Rega, kulaklar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda yumru olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u00dcz\u00fcm b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne ula\u015fan yumrular\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn biraz daha b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Rega, art\u0131k onlardan kurtulmak i\u00e7in Dr. Sandra Lee'nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131.\r\n\r\n,Kulaklar\u0131nda keloid olan 29 ya\u015f\u0131ndaki Amber Rega, y\u0131llarca bu \u015fekilde ya\u015fad\u0131ktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi.\r\n\r\n,4,5 y\u0131l \u00f6nce kulaklar\u0131n\u0131 deldirtmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Rega, kulaklar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda yumru olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00dcz\u00fcm b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne ula\u015fan yumrular\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn biraz daha b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Amber Rega, art\u0131k onlardan kurtulmak istedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00c7ok \u015fiddetli a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131n oldu\u011funu ve kulaklar\u0131n\u0131n s\u00fcrekli \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Amber, bu y\u00fczden de Doktor Sandra Lee'nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7almaya karar verdi.\r\n\r\n,Kulaklar\u0131n\u0131 deldirtirken k\u0131k\u0131rdaklar\u0131n\u0131n par\u00e7alanmas\u0131 \u00fczerine keloid olu\u015ftu\u011funu belirten Amber, bir dermatolog buldu\u011funu ancak \u00fccreti y\u00fcksek oldu\u011fu i\u00e7in kulaklar\u0131n\u0131 saklamaya karar verdi.\r\n\r\n,Keloid, a\u015f\u0131r\u0131 h\u00fccre \u00fcretimi sonucunda anormal yara iyile\u015fmesi durumudur. ,Normalde yaralar iyile\u015firken iyile\u015fme tamamland\u0131\u011f\u0131nda doku onar\u0131m\u0131 durur. ,Oysa keloidlerde doku onar\u0131m\u0131 \u0131srarla devam eder ve bu y\u00fczden iyile\u015fen yara b\u00fcy\u00fcmeye ba\u015flar. ,\u00d6zellikle yaralar\u0131n iyile\u015fmesi uzun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iltihaplanma, yabanc\u0131 cisim, yan\u0131k gibi durumlarda, cildin gergin oldu\u011fu b\u00f6lgelerde ve baz\u0131 ailelerde daha s\u0131k g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.,.