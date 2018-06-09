Sadettin Tantan kimi desteklediğini açıkladı, tepkiler gecikmedi

Yurt Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130\u00e7i\u015fleri eski Bakan\u0131 Saadettin Tantan, se\u00e7im s\u00fcrecine ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu. ,Yurt Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130\u00e7i\u015fleri eski Bakan\u0131 Sadettin Tantan, TELE1'de Mehmet Ali G\u00fcller'in sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 Analiz program\u0131na konuk olarak g\u00fcndeme ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n\r\n,Muharrem \u0130nce'yi destekleyeceklerini belirten Tantan, "\u0130lk turda herkes kendi partisini desteklenmeli ancak cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ise \u015fans\u0131 en y\u00fcksek olan aday, yani Muharrem \u0130nce'ye oy verilmeli" dedi.\r\n\r\n,Anavatan Partisi ge\u00e7mi\u015fi olan ve DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurdu\u011fu 57. H\u00fck\u00fcmette de \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 olarak g\u00f6rev alarak sa\u011f g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc olarak bilinen Tantan'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sosyal medyadan tepki ya\u011fd\u0131.\r\n\r\n