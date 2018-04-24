Saf kakao kansere karşı birebir!

İstanbul’da düzenlenen ‘Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne gelen yabancı konuklardan biri olan Arnavut kökenli Prof. Dr. Avni Salı, Avustralya Ulusal Entegre Tıp Ensitüsü’nde genel cerrah olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Salı aynı zamanda kanserin tedavisinde tamamlayıcı ve geleneksel yöntemler üzerinde çalışıyor. “Aslında cerrahım ancak zaman içerisinde bu uzmanlık alanımı sınırlamadım ve hastalıkların geneliyle ilgilendim. Bir insan neden hasta olur sorusuna cevap arıyorum” diyen Prof. Dr. Salı, hastalarının üçte ikisinin kanser vakası olduğunu söyledi ve saf kakaonun faydasına değindi.