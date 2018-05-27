Safran Deresi'nin yüzeyi yine köpükle kaplandı

Manisa'n\u0131n Yunusemre il\u00e7esindeki Atat\u00fcrk Kent Park\u0131'n\u0131n i\u00e7inden ge\u00e7en Safran Deresi'nin y\u00fczeyi, yine k\u00f6p\u00fcklerle kapland\u0131.,Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nin Yunusemre il\u00e7esinde yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Atat\u00fcrk Kent Park\u0131'n\u0131n i\u00e7inden ge\u00e7en derenin y\u00fczeyinin k\u00f6p\u00fcklerle kaplanmas\u0131, tedirginlik ya\u015fatt\u0131., Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha \u00fcst b\u00f6lgelerden suya kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen maddelerin neden oldu\u011fu kirlilikle ilgili ara\u015ft\u0131rma ba\u015flat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Ge\u00e7en ocak ay\u0131ndan bu yana \u00e7e\u015fitli d\u00f6nemlerde tekrarlanan kirlilikle ilgili Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (MASK\u0130) ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. ,Sorumlular\u0131n bulunmas\u0131 amac\u0131yla \u00c7evre ve \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde ilgili kurumlarla toplant\u0131 yap\u0131ld\u0131, dereden de numune al\u0131nd\u0131. ,Kirlili\u011fin nedeninin tespiti i\u00e7in ilgili kurulu\u015flar harekete ge\u00e7mi\u015fti.