Sağanak uyarısı yapıldı! Tedbirinizi alın

Bu illerde ya\u015fayanlar dikkat!,Meteoroloji'den sa\u011fanak uyar\u0131s\u0131 geldi,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerine kadar Ankara'n\u0131n g\u00fcney ve bat\u0131 il\u00e7elerinde (G\u00f6lba\u015f\u0131, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan) yerel kuvvetli (15-30 kilogram\/metrekare) g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak bekleniyor. Bir uyar\u0131 da \u0130stanbul i\u00e7in yap\u0131ld\u0131.,A\u00e7\u0131klamada, vatanda\u015flar\u0131n meydana gelebilecek sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m, yerel dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olmalar\u0131 istendi.,\u00d6te yandan \u0130stanbul'da cumartesi ve pazar g\u00fcnleri sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n etkili olmas\u0131 bekleniyor.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelerde, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerine kadar Ankara'n\u0131n g\u00fcney ve bat\u0131 il\u00e7elerinde (G\u00f6lba\u015f\u0131, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg\/m2) ya\u011f\u0131\u015flar beklendi\u011finden sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m, yerel dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekti\u011fi ifade edilmi\u015fti., Ankara'ya do\u011fru ilerlemekte olan ya\u011f\u0131\u015f y\u00fckl\u00fc hava k\u00fctlesi meteoroloji radar\u0131na da yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131.