Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, CHP Milletvekili Baykal'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumuna ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n,Eski CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, d\u00fcn ak\u015fam rahats\u0131zlanmas\u0131 \u00fczerine tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastaneden G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne nakledilmi\u015fti.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131 Baykal'\u0131n son durumuna ili\u015fkin de\u011ferlendirmede bulundu.\r\n,Bakanl\u0131k, Baykal'\u0131n durumunun \u015fu an iyi oldu\u011funu ifade etti.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, CHP Eski Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'\u0131n, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi s\u00fcrerken, 3 Haziran 2018 Pazar g\u00fcn\u00fc durumunda g\u00f6zlemlenen de\u011fi\u015fiklik \u00fczerine kontrol ve yeniden de\u011ferlendirilmek \u00fczere Ankara G\u00fclhane E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne getirildi\u011fi bildirildi.\r\n,Baykal'\u0131n tedavisi G\u00fclhane E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde s\u00fcr\u00fcyor.,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015f\u00f6yle denildi: "CHP Eski Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Antalya Milletvekili Say\u0131n Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi s\u00fcrerken, 3 Haziran 2018 Pazar g\u00fcn\u00fc durumunda g\u00f6zlemlenen de\u011fi\u015fiklik \u00fczerine kontrol ve yeniden de\u011ferlendirilmek \u00fczere Ankara G\u00fclhane E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne getirilmi\u015ftir. \u00c7ekilen MR ve CT sonu\u00e7lar\u0131 ile yap\u0131lan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmam\u0131\u015ft\u0131r. Yak\u0131n g\u00f6zlem amac\u0131yla palyatif servise yat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f olup tedavisi devam etmektedir. Say\u0131n Baykal'\u0131n bilinci \u015fu an a\u00e7\u0131k, genel sa\u011fl\u0131k durumu iyidir."