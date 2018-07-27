Sağlıkçıya zam ve erken emeklilik

Meclis'ten ge\u00e7en torba yasa, sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131ndaki emekli doktor ve di\u015f hekimlerine, ek \u00f6deme yap\u0131lacak. \r\n,Ek \u00f6deme tutar\u0131 mevcut memur maa\u015f katsay\u0131s\u0131na g\u00f6re, pratisyen doktor emeklilerinde yakla\u015f\u0131k bin 533, uzman doktor emeklilerinde de 2 bin lira olacak. ,Doktor, di\u015f hekimi, eczac\u0131, hem\u015fire, fizyoterapist gibi sa\u011fl\u0131k personeline y\u0131lda 60 g\u00fcn fiili hizmet zamm\u0131 verilecek. ,Sa\u011fl\u0131k personeline verilecek ek \u00f6demelerin tavan katsay\u0131s\u0131 art\u0131r\u0131lacak. ,Sa\u011fl\u0131k turizmi kapsam\u0131nda elde edilen gelirin y\u00fczde 50'sine kadar olan k\u0131sm\u0131 personele da\u011f\u0131t\u0131labilecek. ,Emekli doktorlara ek \u00f6deme art\u0131\u015f\u0131 getiren d\u00fczenleme 1 Ocak 2019'da, di\u011fer d\u00fczenlemeler de Resmi Gazete'de yay\u0131mlan\u0131nca y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.