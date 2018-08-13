Sağlıklı diye yiyoruz ama...

Koku alma duyumuz sahip oldu\u011fumuz en hassas duyulardan biridir. \u0130\u015fte nas\u0131l koktu\u011funuzu etkileyen yiyecekler\r\n,DOMATES: \u0130ngiliz bilim insan\u0131 Charles Stewart, v\u00fccudunuzun k\u00f6t\u00fc kokmas\u0131n\u0131n sebeplerinden birinin domates yeme ile ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011funu kan\u0131tlad\u0131. Domatesteki terpen ve karotenoid ter kokusunu etkiler. \u00c7al\u0131\u015fmalar terpen i\u00e7eren besinlerin ter kokusunu artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.,S\u00dcT \u00dcR\u00dcNLER\u0130: \u00c7o\u011fu insan\u0131n laktoza tolerans\u0131 olmayabiliyor. Bu ki\u015filerde ba\u011f\u0131rsak taraf\u0131ndan \u00fcretilen ve sindirime yard\u0131mc\u0131 olan laktaz enzimi az \u00fcretildi\u011fi i\u00e7in s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri t\u00fcketildi\u011finde anormal gaz \u00fcretimi, abdominal distansiyon ve gaz s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 g\u00f6r\u00fclebiliyor. V\u00fccut, s\u00fct \u00fcr\u00fcnlerindeki l\u00f6sin, izol\u00f6sin ve valini sindiremezse bu k\u00f6t\u00fc kokulara sebep olabiliyor.,BALIK: Bal\u0131k y\u00fcksek miktarda A vitamini i\u00e7erir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra, baz\u0131 bal\u0131k t\u00fcrleri y\u00fcksek miktarda kolin yani B4 vitamini i\u00e7erirler. Kolin konsantrasyonu y\u00fcksek olan insanlar ''bal\u0131k kokusu sendromu'' ya\u015fayabilirler.,LAHANA: Brokoli, karnabahar ve lahana bir\u00e7ok oksidasyon geciktirici i\u00e7erir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra k\u00f6t\u00fc kokuya sebep olabilecek k\u00fck\u00fcrt i\u00e7erir. K\u00fck\u00fcrt ho\u015f olmayan kokular yayar ve gaz s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131na sebep olur.,SARIMSAK SO\u011eAN: Sar\u0131msak ve so\u011fan t\u00fcketildi\u011finde nefesinize ve ter kokunuza etki eder. Hem v\u00fccudunuzun hem de a\u011fz\u0131n\u0131z\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc bir koku \u00fcretmesine sebep olur.,KU\u015eKONMAZ: Ku\u015fkonmaz d\u00fc\u015f\u00fck kalorili bir besin oldu\u011fundan diyet s\u00fcreci boyunca en \u00e7ok tercih edilen sebzelerden biridir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra do\u011fal bir antioksidand\u0131r. Ter ve idrar kokusuna etki eden ku\u015fkonmaz bir sindirim sistemi uyar\u0131c\u0131s\u0131 olan metanetiyol \u00fcretir.,KIRMIZI ET: K\u0131rm\u0131z\u0131 et y\u00fcksek miktarda vitamin, demir, fosfor, \u00e7inko ve kreatin i\u00e7erir. Ancak sindirimleri zordur. Bozulmaya ba\u015flayan etin t\u00fcketimi v\u00fccut kokular\u0131n\u0131 etkiler.,TURP: Turp kendi ba\u015f\u0131na g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kokuya sahiptir. Turpun t\u00fcketilmesi, a\u011f\u0131zda saatlerce s\u00fcrecek olan bir kokuya sebep olabilir. Ha\u015flam\u0131\u015f turp, haz\u0131rlan\u0131rken faydal\u0131 \u00f6\u011felerinin \u00e7o\u011funu kaybetti\u011fi i\u00e7in kokusu agresif olmayabilir.,BEZELYE: Bezelyenin i\u00e7erdi\u011fi protein kolay sindirilemedi\u011finden \u00f6t\u00fcr\u00fc bir k\u0131sm\u0131 ba\u011f\u0131rsaklara do\u011fru g\u00f6\u00e7 ederek gaz miktar\u0131n\u0131 artt\u0131r\u0131r. Bezelye B, B2, PP, A ve C vitaminleri i\u00e7erdi\u011finden yemekten vazge\u00e7memeniz \u00f6nemlidir. Olumsuz etkilerinden kurtulmak i\u00e7in 8 saat kadar suda bekletebilirsiniz.