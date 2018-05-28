Sagopa Kajmer'den şaşırtan açıklama: Sosyal medya ayaklandı

Sagopa Kajmer ad\u0131yla tan\u0131nan Yunus \u00d6zyavuz, sosyal medya hesab\u0131ndan bir takip\u00e7isinin dini inanc\u0131n ne sorusuna yok cevab\u0131 vererek, sosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,.,\u00d6zyavuz'un hayranlar\u0131 konu hakk\u0131nda "\u0130n\u015fallah hesaplar\u0131n hacklenmi\u015ftir. Bunu ba\u015fka t\u00fcrl\u00fc kimseye a\u00e7\u0131klayamam" gibi yorumlar yapt\u0131\r\n,\u00dcnl\u00fc rap\u00e7inin 'Hay\u0131r' cevab\u0131n\u0131 g\u00f6ren hayranlar\u0131 hesab\u0131n\u0131n hacklendi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131. ,Rap\u00e7inin dini inan\u00e7 sorusuna verdi\u011fi cevab\u0131 g\u00f6ren \u015fark\u0131c\u0131 Nihat Do\u011fan, Instagram hesab\u0131n\u0131n hikaye b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden dini inan\u00e7 yorumunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak "Sagopa'n\u0131n dini inanc\u0131 yokmu\u015f. \u015eaka m\u0131 bu?" yazd\u0131.