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Ramazan
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 paylaşımı
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Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Recep İvedik serisinin 6'ıncısı için, Şahan Gökbakar, kamera karşısına geçti. Gökbakar, set gününden ilk karesini "Moda girdim bile" notuyla paylaştı.
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