Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik için iş ilanı

Recep \u0130vedik 6 filminin haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren \u015eahan G\u00f6kbakar, filmin kamera arkas\u0131 ekibi i\u00e7in sosyal medyadan i\u015f ilan\u0131 verdi. G\u00f6kbahar, sosyal medyadan verdi\u011fi ilanla, Recep \u0130vedik 6 filmi ve karde\u015fi Togan G\u00f6kbahar ile birlikte kurduklar\u0131 yap\u0131m \u015firketine eleman arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,\u201cRecep \u0130vedik 6 filminde ve \u015firketin film ekibinde \u00e7al\u0131\u015fmak isteyen sinema TV mezunu veya \u00f6\u011frencisi arkada\u015flar l\u00fctfen CV\u2019lerinizi info@camasirhanefilm.com adresine yollay\u0131n.\u201d,.,\u00dcnl\u00fc oyuncu, ilanda \u015fu ifadelere yer verdi:,G\u00f6kbakar, ilan\u0131n alt\u0131na, \u201c\u00d6nemli not! Bu \u00e7a\u011fr\u0131 oyunculuk i\u00e7in de\u011fil kamera arkas\u0131 g\u00f6revler i\u00e7indir\u201d bilgisini de yazd\u0131.,\u00dcnl\u00fc oyuncu ve komedyen \u015eahan G\u00f6kbakar, Recep \u0130vedik 6 filminin kamera arkas\u0131 ekibi i\u00e7in sosyal medyadan i\u015f ilan\u0131 verdi.