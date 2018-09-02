Sahibinin aracının arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, 'zabıta' oldu
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahibi tarafından otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi yapılan kangal cinsi köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosuna alındı. Özel üniforma giydirilerek 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı bildirildi.