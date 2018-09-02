BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sahibinin aracının arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, 'zabıta' oldu

Sahibinin aracının arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, 'zabıta' oldu
1 / 5

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahibi tarafından otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi yapılan kangal cinsi köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosuna alındı. Özel üniforma giydirilerek 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı bildirildi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144