Sahilde ailesinin yanında yüzüyordu... Tarlada buldular!

Gelibolu il\u00e7esinde d\u00fcn ailesiyle birlikte G\u00fcneyli sahiline giden \u0130smail Ilg\u0131n, bir anda ortadan kayboldu. ,Yak\u0131nlar\u0131 \u0130smail Ilg\u0131n\u0131 bulamay\u0131nca hemen durumu jandarma ve \u00c7anakkale \u0130l Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verdi.\r\n\r\n,D\u00fcnden beri yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda, ekipler Ilg\u0131n'\u0131 G\u00fcneyli b\u00f6lgesine 5 kilometre uzakl\u0131ktaki bir tarlada bitkin halde buldu.\r\n\r\n,112 Acil Servis ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Gelibolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye al\u0131nan \u0130smail Ilg\u0131n\u0131n hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.