Sahilde esrarengiz variller! Valilikten açıklama yapıldı

Ordu'nun Per\u015fembe il\u00e7esinde plaja vuran iki varilde kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Efirli Plaj\u0131 mevkisinde sahile vuran iki \u015f\u00fcpheli varilin, AFAD ekiplerince kimyasal \u00f6l\u00e7\u00fcmlerinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilerek, "Herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu \u00e7\u0131kmam\u0131\u015ft\u0131r. Variller \u00f6l\u00e7\u00fcm ve numune al\u0131nd\u0131ktan sonra \u00c7evre ve \u015eehircilik M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edilmi\u015ftir." ifadesine yer verildi.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Efirli Mahallesi'nde sahilde iki varil g\u00f6ren vatanda\u015flar, durumu yetkililere haber verdi.,Bir s\u00fcre sonra b\u00f6lgeye sevk edilen ekiplerce incelenen varillerde kimyasal \u00f6l\u00e7\u00fcm yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u00d6l\u00e7\u00fcm sonucu varillerde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmad\u0131.,Konuya ili\u015fkin Ordu Valili\u011fi'nden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \r\n