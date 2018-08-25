Sahilde ilginç görüntü! Yerli turistler...

T\u00fcrkiye'nin de\u011fi\u015fik illerinden Alanya'ya tatil yapmak i\u00e7in gelen turistler otel ve pansiyonlarda bo\u015f oda bulamay\u0131nca otopark\u0131 ve sahilleri konaklama yerine \u00e7evirdiler., \u00d6zellikle tatil i\u00e7in Alanya\u2019n\u0131n \u0130ncekum b\u00f6lgesini tercih eden yerli turistler, bo\u015f bulduklar\u0131 alanlar\u0131 konaklama yerine \u00e7evirince ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Plajlarda ise ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131...,Yerli turistler \u0131slak k\u0131yafetlerini sahilde bulunan demirlere asarak, gece araba bagaj\u0131nda ve bo\u015f bulduklar\u0131 yerde uyudu. ,Ayn\u0131 zamanda tatilciler, sahilde bulunan tuvaletlerde, du\u015f ve soyunma kabinlerinde uzun kuyruk olu\u015fturdu.,Kurban Bayram\u0131 tatilinin 9 g\u00fcn olmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen tatilciler Akdeniz sahillerine ak\u0131n etti.