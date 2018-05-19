Sahile dev kalamar vurdu

Ku\u015fadas\u0131 K\u00f6rfezi'nde sahile 145 santim boyunda, 8 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda dev kalamar vurdu. Kalamar\u0131 g\u00f6renler hayrete d\u00fc\u015ft\u00fc...,EKODOSD taraf\u0131ndan \u00f6l\u00e7\u00fcmleri ve detayl\u0131 \u00e7ekimleri yap\u0131lan kalamar\u0131n t\u00fcr\u00fcn\u00fcn belirlenmesi ve denizlerdeki ya\u015fam alanlar\u0131n\u0131n tespitinin yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ayn\u0131 zamanda EKODOSD Bilim Dan\u0131\u015fman\u0131 da olan Adnan Menderes \u00dcniversitesi(AD\u00dc) Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Biyoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Hidrobiyoloji Ana Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Murat Bileceno\u011flu'na haber verildi.\r\n\r\n,Prof. Dr. Bileceno\u011flu, k\u00fcresel iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi nedeniyle \u00f6zellikle son y\u0131llarda denizlerimizde bir\u00e7ok yabanc\u0131 t\u00fcrlerin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirterek, \u201c Bu t\u00fcrlerin b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011funu S\u00fcvey\u015f Kanal\u0131 vas\u0131tas\u0131yla K\u0131z\u0131ldeniz'den geliyor. Bunun yan\u0131nda do\u011fal bir kanal olan Cebelitar\u0131k Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7enler ve uluslararas\u0131 sularda dola\u015fan gemilerle de bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc geliyor" dedi.\r\n\r\n,Prof. Dr. Bileceno\u011flu, kalamarlar konusundaki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla tan\u0131nan Ege \u00dcniversitesi'nden Prof. Dr. Alp Salman ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek kalamar\u0131n t\u00fcr\u00fcn\u00fc belirledi.\r\n\r\n,Prof. Dr. Alp Salman, kalamar\u0131n \u201cTodarades Sagittatus\u201d oldu\u011funu ve muhtemelen \u00fcreme faaliyeti sonras\u0131 \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.