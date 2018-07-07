Sahiplendiği yavru kargalara çocuğu gibi bakıyor

Rize\u2019de i\u015fletmecilik yapan Serkan \u00d6z isimli vatanda\u015f evinin \u00f6n\u00fcnde yerde buldu\u011fu 3 kargay\u0131 2 ayd\u0131r \u00e7ocuklar\u0131 gibi bak\u0131yor.,Kahraman, M\u00fclayim ve Abbas isimli kargalar\u0131 \u00f6zel mama haz\u0131rlayarak \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m\u0131 ile besleyen Serkan \u00d6z \u201cBu kargalar\u0131 evimin orada yola d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f bir \u015fekilde buldum. Hen\u00fcz daha t\u00fcyleri bile \u00e7\u0131kmam\u0131\u015ft\u0131. Her g\u00fcn hemen hemen saate bir mama \u015feklinde et veriyoruz, tavuk k\u00fcspesi veriyoruz, suda ha\u015flanm\u0131\u015f yumurtan\u0131n beyaz\u0131n\u0131 veriyoruz\u201d dedi.,Kargalar\u0131 \u00e7ocu\u011fu gibi besledi\u011fini ve ilgi g\u00f6sterdi\u011fini dile getiren \u00d6z \u201c\u0130nsanlar g\u00f6r\u00fcnce sevmek istiyorlar, insandan ka\u00e7m\u0131yorlar. \u0130nsanlara karga bakmam da tuhaf geliyor. Bunlara bir \u00e7ocuk gibi ilgi g\u00f6stermek laz\u0131m. Bir nevi de \u00e7ocu\u011funuz oluyorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Serkan \u00d6z isimli bir vatanda\u015f, sabah evinden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda yerde \u00e7\u0131rp\u0131nan \u00fc\u00e7 karga yavrusuna rastlad\u0131. Annelerini etrafta g\u00f6remeyen \u00d6z kargalar\u0131 alarak i\u015fletmesine getirdi. \u0130\u015fletmesinde onlara mama haz\u0131rlay\u0131p, ka\u015f\u0131kla mama yediren \u00d6z bu kez kargalardan bir daha ayr\u0131lamad\u0131. Kendisi ayr\u0131lsa bile 2 ayd\u0131r besledi\u011fi kargalar bu kez kendisini terk etmedi. \u00d6z ise \u00e7ocu\u011fu gibi besledi\u011fini s\u00f6yledi\u011fi kargalara Kahraman, M\u00fclayim ve Abbas isimlerini verdi. ,Kargalar\u0131 hen\u00fcz yavru olduklar\u0131 i\u00e7in di\u011fer hayvanlardan korumak zorunda oldu\u011funu ve bu y\u00fczden k\u0131sa bir s\u00fcre daha kafeste bakmaya devam edece\u011fini dile getiren \u00d6z \u201cBir papa\u011fandan daha yak\u0131nlar insana, beni tan\u0131yorlar. \u00c7ok cana yak\u0131n hayvanlar. Bir e\u011fitme yok, sonu\u00e7 olarak al\u0131\u015f\u0131yorlar. Bir k\u00f6pek sahibini nas\u0131l tan\u0131yorsa bunlar da ayn\u0131 \u015fekilde beni tan\u0131yorlar. Mesela ben i\u015fletmeme geldi\u011fimde beni g\u00f6r\u00fcr g\u00f6rmez ba\u011f\u0131rmaya ba\u015fl\u0131yorlar. Ad\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fim zaman geliyorlar. \u015euan da yavru olduklar\u0131 i\u00e7in kafesin i\u00e7erisinde tutmasak kedi ve k\u00f6pek bunlar\u0131 yer ama 1 ay sonra kafesle hi\u00e7bir i\u015fleri kalmayacak. Hep do\u011fada olacaklar\u201d ifadelerini kulland\u0131.