Şaka gibi olay! Bindiği at ile denize düştü...

\u015eah\u0131s denizden kendi imkanlar\u0131yla kurtulurken, at s\u0131\u011f olan denizde mahsur kald\u0131.\r\n\r\n,\u0130tfaiye ekipleri k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelerek kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131 k\u0131y\u0131 emniyeti botu da e\u015flik etti. At halata ba\u011fland\u0131.,Ard\u0131ndan itfaiye halat ile at\u0131 kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada at halattan kurtularak denize d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Bir s\u00fcre suda kaybolan at ard\u0131ndan kendi imkanlar\u0131yla s\u0131\u011f yere yeniden y\u00fczd\u00fc.,\u0130tfaiye ekipleri ba\u015far\u0131s\u0131z ilk denemenin ard\u0131ndan at yeniden halata ba\u011fland\u0131.\r\n\r\n,\r\nAt ikinci denemede kurtar\u0131larak \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne kavu\u015ftu. Karaya ayak basan at g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirildi. \r\n,Sar\u0131yer Haydar Aliyev park\u0131nda binicisinin \u00fczerinde oldu\u011fu at bilinmeyen bir nedenden denize d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n