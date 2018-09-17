Sakarya Akyazı'da korkunç olay! Rögar kapağının üzerinden geçti bu hale geldi

Kaza sabah saatlerinde, Akyaz\u0131 Ada Caddesi'nde meydana geldi., Onur Acar, yolda \u00fczerinden ge\u00e7ti\u011fi r\u00f6gar kapa\u011f\u0131 yerinden oynay\u0131nca, y\u00f6netimindeki 54 ABC 461 plakal\u0131 motosikletin kontrol\u00fcn\u00fc kaybetti. ,Savrulan motosiklet, Harun Balkan y\u00f6netimindeki 14 LF 983 plakal\u0131 otomobile \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,Onur Acar ve motosiklette arkas\u0131nda oturan karde\u015fi Ercan H\u00fcseyin Acar yola savruldu. ,Onur Acar ve Ercan H\u00fcseyin Acar, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Akyaz\u0131 Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Onur Acar yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Kaza an\u0131, g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131. ,Onur Acar'\u0131n ehliyetinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 belirtilirken, kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\u0130\u015fte o kareler...,.