Sakarya'da Gül'e 'Rabia'lı protesto

Abdullah G\u00fcl, Sakarya\u2019da eski Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k ve \u0130skan Bakan\u0131 Cevat Ayhan\u2019\u0131n cenaze namaz\u0131na kat\u0131ld\u0131.,Ankara\u2019da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc tedavi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden eski Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k ve \u0130skan Bakan\u0131 Cevat Ayhan\u2019\u0131n Orhan Camii\u2019nde d\u00fczenlenen cenaze namaz\u0131na kat\u0131lan 11. D\u00f6nem Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl \u015fehirden ayr\u0131lmak i\u00e7in arac\u0131na do\u011fru y\u00f6neldi.,Bu esnada bir vatanda\u015f, Rabia i\u015fareti yaparak Abdullah G\u00fcl'e do\u011fru y\u00f6neldi.,Polis ekiplerince fark edilen C.T. geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri e\u015fli\u011finde olay yerinden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Daha sonras\u0131nda polis otosuna bindirildi\u011fi esnada gazetecilerin neden protesto ettiniz sorusuna C.T., \u201cReisime ihanet etti\u011fi i\u00e7in\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi. \r\n\r\n\r\n,C.T. ifadesi al\u0131nmak \u00fczere Cumhuriyet Polis Karakoluna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n,<p><span style="font-size:16px"><a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=YpqW47o25Vk" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>V\u0130DEOYU \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n,.