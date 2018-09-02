Sakarya'da otomobil motosikletli gruba çarptı: 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine g\u00f6re, Sakarya\u2019n\u0131n Kocaali il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda ilk belirlemelere g\u00f6re 8 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Motosikletli grubun aras\u0131na dalan ara\u00e7, g\u00fc\u00e7l\u00fckle durabildi. Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re 8 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Kazayla ilgili bilgi veren Sakarya Valisi \u0130rfan Balkanl\u0131o\u011flu, \u201cB\u00fct\u00fcn sa\u011fl\u0131k ve trafik ekipleri olay mahallinde. Kocaali il\u00e7emizden Ak\u00e7akoca\u2019y\u0131 ba\u011flayan yol.\r\n,Kaza, Kocaali-Ak\u00e7akoca yolu \u00fczerinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re hafif ticari ara\u00e7, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kontrol\u00fcn\u00fc kaybetmesi sonucu takla atarak kar\u015f\u0131 \u015feride ge\u00e7ti. \r\n\r\n, Bir ara\u00e7 kontrol\u00fcn\u00fc kaybederek kar\u015f\u0131 \u015feride ge\u00e7iyor, motosikletli grubun aras\u0131na dal\u0131yor. 8 vatanda\u015f\u0131m\u0131z olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti., \u0130ki vatanda\u015f\u0131m\u0131z ise yaral\u0131\u201d dedi. \r\n,.