Sakın başkasının gözyaşını silmeyin!

V\u00fccudumuzun en hassas en \u00f6nemli organlar\u0131ndan biri g\u00f6zlerimiz. G\u00f6z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z ile ilgili bunlara dikkat etmenizde fayda var.\r\n,Ba\u015fkas\u0131n\u0131n g\u00f6z ya\u015f\u0131n\u0131 elle silmek zararl\u0131 m\u0131d\u0131r? Saatlerce bilgisayar oyunu oynamak hangi hastal\u0131klara davetiye \u00e7\u0131kar\u0131r? G\u00f6z\u00fcm\u00fcze yabanc\u0131 bir cisim ka\u00e7arsa ne yapmal\u0131y\u0131z? \u0130\u015fte g\u00f6z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruman\u0131n yollar\u0131.\r\n,Ba\u015fka birinin g\u00f6zya\u015f\u0131n\u0131 silmek, e\u011fer o ki\u015finin g\u00f6z\u00fcnde mikrop varsa size bula\u015fmas\u0131na neden olabilir.\r\n,Bebe\u011finizi hi\u00e7bir \u015fik\u00e2yeti olmasa bile ilk 1 ya\u015f\u0131nda muayene ettirin. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu muayene bebe\u011fi g\u00f6z tembelli\u011finden korur.\r\n,\u00c7ok uzun saatler oynanan bilgisayar oyunlar\u0131 g\u00f6zde kirpik dibi iltihab\u0131, alerji ve kuruluk yapabilir. Ayr\u0131ca uzak g\u00f6rme kusuru olu\u015fmas\u0131n\u0131 tetikleyebilir.\r\n,G\u00f6zde sulanma, ka\u015f\u0131nt\u0131, A\u011fr\u0131, okurken zorlanma, yaz\u0131lar\u0131n birbirine kar\u0131\u015fmas\u0131, g\u00f6z ve ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 olmas\u0131, ba\u015f\u0131 e\u011fik tutarak okuma, g\u00f6zleri k\u0131sarak bakma, odaklanma problemleri g\u00f6z hastal\u0131klar\u0131 belirtisidir.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma ortam\u0131n\u0131zda soft tone sar\u0131 ayd\u0131nlatma kullan\u0131n. \u015eeker hastas\u0131ysan\u0131z ve sporcuysan\u0131z g\u00f6z dibi muayenesini ihmal etmeyin.\r\n,Makyaj malzemelerini ortak kullanmay\u0131n. G\u00f6z nezlesi olarak bilinen konjonktivit g\u00f6z far\u0131, g\u00f6z kalemi ve rimel gibi ba\u015fkas\u0131n\u0131n makyaj malzemeleriyle ge\u00e7ebilir.\r\n,\u00d6zellikle renkli g\u00f6zl\u00fc ki\u015filer g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na daha hassas olurlar. Renkli g\u00f6zl\u00fc ki\u015filerde k\u0131zar\u0131kl\u0131k g\u00f6r\u00fclme oran\u0131 koyu renkli g\u00f6zl\u00fclere g\u00f6re daha fazlad\u0131r. Bu nedenle renkli g\u00f6zl\u00fc ki\u015filerde g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc kullan\u0131m\u0131 daha \u00f6nemlidir.\r\n,G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131na \u00e7ok maruz kalmak zamanla lensimizde koyula\u015fmaya, katarakta ve g\u00f6rme noktas\u0131nda hassasiyete sebep olur. G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n dik geldi\u011fi d\u00f6nemlerde g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc kullanmal\u0131y\u0131z.Bilgisayar ba\u015f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlarda alerji, kuruluk, kirpik dibi iltihab\u0131 g\u00f6r\u00fclme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 artar. Aral\u0131kl\u0131 dinlenmeler ve g\u00f6z k\u0131rpmak gereklidir.\r\n,Bilgisayar ba\u015f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlarda alerji, kuruluk, kirpik dibi iltihab\u0131 g\u00f6r\u00fclme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 artar.\r\n,Aral\u0131kl\u0131 dinlenmeler ve g\u00f6z k\u0131rpmak gereklidir.\r\n