Sakın bu uygulamaları yüklemeyin!

Telefonunuza devaml\u0131 mobil uygulamalar indiriyorsunuz ancak bu uygulamalardan uzak durman\u0131z gerekiyor. \r\n\r\n,Bu t\u00fcr uygulamalar\u0131 indirirken iki kere d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn...\r\n,Daha \u00f6nce bahsetti\u011fimiz gibi, zaten yerel uygulamas\u0131 bulunan \u00f6zellikler i\u00e7in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalar indirmekten ka\u00e7\u0131n\u0131n. Bir el feneri uygulamas\u0131 bile telefon, medya, kamera, mikrofon, wi-fi ve hatta telefon ad\u0131n\u0131 talep edebiliyor.,Bu uygulamalar ayr\u0131ca istenmeyen davetsiz reklamlar sunarken sorun olmayan durumlara kalitesiz \u00e7\u00f6z\u00fcmler sunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,E\u011fer herhangi bir sebepten dolay\u0131 telefonunuzla birlikte gelen klavye uygulamas\u0131 ho\u015funuza gitmiyorsa, en iyi ithimal Google'\u0131n kendi geli\u015ftirdi\u011fi ki\u015fiselle\u015ftirilebilir G-Board kullanman\u0131z\u0131 tavsiye ediyoruz. ,Di\u011fer t\u00fcm \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti klavye uygulamalar\u0131, yazd\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 kay\u0131t etme ve saklama riski ta\u015f\u0131yor.,En masum g\u00f6r\u00fcnen, ancak en b\u00fcy\u00fck tuzaklara sahip uygulama tipi. ,\u00d6zellikle \u00fccretsiz ve tan\u0131nmayan \u015firketlere ait d\u00fc\u015f\u00fck kaliteli oyunlar sadece gizlili\u011finizi tehlikeye atmakla kalm\u0131yor, ayr\u0131ca istenmeyen reklamlar ve sizi oyun i\u00e7i sat\u0131n almalara itmeye \u00e7al\u0131\u015fan \u00e7irkin taktiklerle dolu oluyor.,Gizlili\u011finizi ve g\u00fcvenli\u011finizi artt\u0131rmak i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnen bir \u00e7ok \u00fccretsiz uygulama, asl\u0131nda ki\u015fisel verilerinizin ticaretini yap\u0131yor olabilir. Hem iOS hem de Android dahili antivir\u00fcs korumalar\u0131na sahip. ,Google'\u0131n kendisi bu konuda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalara ihtiya\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylese de ma\u011fazada \u00fccretsiz antivir\u00fcs uygulamalar\u0131 bulunmas\u0131 ak\u0131l kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 olabilir, ancak geli\u015ftiriciler istedikleri uygulamalar\u0131 ma\u011fazaya koyma \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne sahipler.,Al\u0131\u015fveri\u015f, tarama ve ge\u00e7mi\u015f bilgileriniz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda indirim sunuyor olduklar\u0131n\u0131 bilmeniz yeterli. Bu tip uygulamalar da di\u011fer d\u00f6rt tip uygulama gibi "ger\u00e7ek olamayacak kadar iyi" klasman\u0131na dahil \u015f\u00fcpheli yaz\u0131l\u0131mlar olmaktan ibaret. ,\u00d6zellikle de kredi kart\u0131n\u0131z ve hesab\u0131n\u0131za eri\u015fim talep eden uygulamalar\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczde polis sireni sesleri hayal etmeyi deneyebilirsiniz, \u00e7\u00fcnk\u00fc en iyi ihtimalle sat\u0131n alma al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131za casusluk yapacak, en k\u00f6t\u00fc ihtimalle ise istenmeyen para harcamalara sebep olacaklard\u0131r.