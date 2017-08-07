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Sakın çöpe atmayın, eski telefonlarınızda altın var!
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Bir dönemler herkesin elinde olan tuşlu, ağır fakat sağlam olan eski nesil cep telefonları şimdilerde çok farklı amaçlar için kullanılıyor
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