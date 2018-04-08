Salah, Kur'an-ı Kerim'i yanından ayırmıyor

Liverpool'u s\u0131rtl\u0131yor! Bu sezonun tart\u0131\u015fmas\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131 Kur'an-\u0131 Kerim'i yan\u0131ndan ay\u0131rm\u0131yor\r\n,Liverpool'da bu y\u0131l sergiledi\u011fi futbolla t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n be\u011fenisini kazanan Mohamed Salah, \u00fclkesi M\u0131s\u0131r'da aday olmad\u0131\u011f\u0131 cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde 1 milyonun \u00fczerinde oy toplad\u0131.,M\u0131s\u0131rl\u0131 futbolcu, son olarak \u015eampiyonlar Ligi \u00e7eyrek final ilk ma\u00e7\u0131nda 1 gol 1 asistle oynayarak M.City kar\u015f\u0131s\u0131nda al\u0131nan 3-0'l\u0131k galibiyette \u00f6nemli rol oynam\u0131\u015ft\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde M\u0131s\u0131r'da yap\u0131lan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde 1 milyona yak\u0131n oy toplayan sevilen futbolcu, gitti\u011fi deplasmanlarda Kur'an-\u0131 Kerim'i yan\u0131ndan ay\u0131rm\u0131yor.,Mohamed Salah, \u00fclkesi M\u0131s\u0131r'da "uyu\u015fturucudan uzak dur" isimli kampanyada g\u00f6rev alm\u0131\u015ft\u0131. Salah'\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 kamu spotlar\u0131 sonras\u0131 \u00fclkede rehabilitasyon merkezlerine gelen aramalar\u0131n yakla\u015f\u0131k %400 artt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Premier Lig'de att\u0131\u011f\u0131 29 golle gol krall\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f\u0131nda zirvede yer alan Mohamed Salah, Liverpool'u s\u0131rtlamaya devam ediyor.